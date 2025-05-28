Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan işbirliğini daha ileri noktaya taşıyacağız

Azerbaycan Bağımsızlık Günü için Azerbaycan'na giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği üçlü zirvede konuştu.

Erdoğan, şehitleri rahmetle yad ederek, "Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan, aynı medeniyet ikliminden beslenen, ortak idealleri paylaşan üç kardeş ülkeyiz. Yaklaşık 350 milyon nüfusa ve 1,5 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe sahip ülkelerimizin bağını daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Birlikteliklerini, stratejik ortaklığa dönüştürme yönündeki her adımın arkasında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte, artık bölgenin istikrar, refah ve kalkınmanın odağı haline gelmesini arzu ediyoruz. Laçın Havalimanı'nın, bölgenin kalkınmasına ve dünyayla entegrasyonuna önemli katkısı olacağına inanıyorum."

"Temennimiz, ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs Pazar günü Pakistan Başbakanı Şerif'i İstanbul'da misafir ettiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmemizde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamındaki işbirliği süreçlerini gözden geçirdik. Pakistan-Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle sonuçlandırılmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Süreç boyunca sergilediği serinkanlı ve basiretli tutum dolayısıyla Şahbaz kardeşimizi ve Pakistan makamlarını tekrar tebrik ediyorum. Temennimiz, ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir."

"Ortak hareket kabiliyeti seçim değil, zaruret"

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın, Avrasya'nın kesişim noktasında, son derece stratejik bir bölgede konumlandığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Coğrafyalarımızda ve ötesinde, güvenlik tehditlerinden ekonomik dar boğaza, enerji ve gıda krizlerine pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz.

Üçlü işbirliğimizin kurumsallaştırılması için önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlarımız, gerekli çalışmaları yürütecekler. Bilhassa ortak gündemimizi şekillendiren ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi başlıklarda ülkelerimizin ortak vizyonunu yansıtan güçlü bir çerçeveyi hazırlayacaklar.

Kalkınma Yolu ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru

Ticaretin kolaylaştırılması, yatırımların teşviki ve dijital dönüşüm alanlarında müşterek adımlar atmayı hedefleyeceğiz. İşbirliğimizin son derece stratejik bir boyutunu teşkil eden ulaştırma konusunda; Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız.

Kültür ve eğitim alanlarında bilhassa gençlerimiz ve akademisyenlerimizin karşılıklı etkileşimini artıracak projeler üzerinde çalışacağız. Enerji güvenliği, gıda arz güvenliği, yenilenebilir enerji alanlarındaki fırsatları birlikte değerlendireceğiz. İnşallah tüm bu alanlarda prestijli projeleri hayata geçirmek suretiyle, inşallah üçlü işbirliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, halklarımıza yeni eserler kazandıracağız.

Gazze çağrısı

Uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizin bu noktada açık örneğini, İsrail'in Filistin'de durmak bilmeyen mezalimi ve bu mezalim karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Biz, Gazze'de göz göre gere katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlere karşı duracağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Coğrafyamız, kana ve gözyaşına doymuştur. Buradan tüm dünyaya, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz."