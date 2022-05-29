Erdoğan: Türkiye bu yanlış gidişe dur deme gayreti içinde

Aldığı resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişinin karşısında bulunduğunu belirten Erdoğan, "İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden, 81 vilayetimizin tamamındaki tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Rabbime, beni böyle şanlı bir milletin ferdi olarak dünyaya getirdiği için hamd ediyorum. Rabbime bana bu fetih nesline hizmet etme şerefi bahşettiği için hamd ediyorum. Rabbime bizleri bugün burada, şu güzel iklimde buluşturduğu için hamd ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Bu yıldönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. 2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada. Bu sembollerin her biri geleceğe tutulmuş birer ışıktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddiasıyla ilgili, "İnsan biraz utanır ya. 'Kaçacak' türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada, Ataköy'de, ölümüne burada." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki devam eden savaşla ilgili ise, "Ukrayna'daki felaket karşısında Türkiye bu yanlış gidişe 'dur' deme gayreti içinde" ifadelerini kullandı.