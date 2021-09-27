Erdoğan: Türkiye ekonomisi hak ettiği yere gelmektedir

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Geçtiğimiz hafta BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik.

İklim değişikliğinin sebep olduğu afetler de gelişmiş ülkelerde çok ağır kayıplara yol açıyor.

BM'nin yapısal dönüşümü şarttır. İnşallah hepimiz için çok geç olmadan bu sürecin tamamlanmasını diliyoruz.

Türkiye 2053 vizyonumuzun en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım, iklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor.

2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na muvakkafat veren devletler arasında yer alıyordu. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler sebebiyle önümüzdeki ay yeni yasama yılında bu anlaşmayı onaylama kararı aldık.

Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde geniş bir alanda kapsamlı değişiklilere gideceğimiz anlamına geliyor.

Gereken eylem planını devreye alarak bu konuda önemli bir atmıştık. Şimdi bunu Paris İklim Anlaşması ile pekiştiriyoruz."

'Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi güçleniyor'

"Türkiye ekonomisi hak ettiği yere gelmektedir. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgisi de giderek güçleniyor.

Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte başladığımız şehir ziyaretlerinin hepsinde çok sayıda altyapı ve üstyapı çalışmalarının açılışını gerçekleştirdik. Emeklerimizin karşılığını almaya başladık. İhracatımız 210 milyar doları geride bıraktı. İstihdamımız artıyor.

Yüz yüze eğitim başarıyla devam ediyor

6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlere uygun bir şekilde başarıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından elbette aksaklıklar olmuştur. Bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından giderilmiştir. Yüz yüze eğitimin aksamaması için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık.

Önümüzdeki haftalarda Külliye'de üniversitelerimizin hepsini kapsayan bir akademik yıl açılışı töreni gerçekleştireceğiz.

Türkiye, dünyanın en fazla sayıda KYK yurduna sahip ülkesidir. Son zamanlarda bazı park, bahçe banklarında yatanlar var, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok.

Bunlar sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse bir başka versiyonudur. Hükümete geldiğimizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık.

Özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir."