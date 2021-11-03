Erdoğan: Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'nin girişimciler, ekonomi ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, girişimcilik ödüllerine layık görülen iş insanlarını tebrik etti.

Bu yıl "fikirden girişime" temasıyla yapılan zirveye görüşleri, değerlendirmeleri, birikimleri ve ürünleriyle katkı veren tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan Erdoğan, girişimciliğin Türk milletinin özünde var olan bir özellik olduğunu belirtti.

"Özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var"

Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduklarında milletin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde bu hasletimiz önümüze çok büyük fırsatlar getiriyor. Geçtiğimiz 19 yılda, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Yeşil Kalkınma Devrimi ile ilk müjdesini verdiğimiz yeni vizyonumuzun şekillenmesinde kamudan özel sektöre herkese çok önemli görevler düşüyor.

Küresel üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden oluştuğu dijitalleşme ve teknoloji temelli bir ekonomi işleyişinin güçlenmeye başladığı bir süreçte yapılan zirvenin, hepimiz için yol gösterici sonuçların doğmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır."

Erdoğan, yaşadıkları her tecrübe ve atlattıkları her badirenin milletin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlediğini aktardı.

"Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hepimize ilham verecektir." ifadesini kullanan Erdoğan, zirvenin başarılı geçmesini diledi.