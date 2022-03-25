Erdoğan: Türkiye hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır.

- Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor.

- Türkiye, 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz.