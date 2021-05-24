Erdoğan: Türkiye ilk kez NATO üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek

Erdoğan burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk kez NATO üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık.

Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz.

Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Karşılıklı imzalar atıldı

İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek SİHA ihraç etmiş olacak.

Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alacak.

Polonya'ya ayrıca milli SİHA'larda kullanılan ve Roketsan tarafından üretilen milli MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmat da ihraç edilecek.

Bayraktar TB2'de 40 ayrı bilgisayar sistemi kullanılıyor

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Bayraktar TB2'de yaklaşık 40 ayrı bilgisayar sistemi kullanılıyor.

Bayraktar TB2 SİHA sistemi, 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor.

Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatını üreten 4 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla "hızlı gör-ve-vur" özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.