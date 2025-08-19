Erdoğan: Türkiye, insani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına oranla insani yardımlar konusunda dünyada en cömert ülkelerden biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin insani diplomasi anlayışına olan bağlılığını yineledi. Erdoğan, "İnsani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir" dedi.

Gazze’ye yardımlar ve uluslararası destek

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını, ayrıca UNRWA’ya sağlanan destekle 40 milyon doları aşan bir insani seferberlik gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye'nin bu yardımlarının, mazlumların kimliğine ve inancına bakılmaksızın yapıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zaman insanlık onurunu savunduğunu vurguladı.

Küresel krizlere rağmen yardımlar devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmaların insani yardım faaliyetlerini zorlaştırsa da Türkiye’nin yardım çabalarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Erdoğan, daha adil bir dünya inşa etmek için insani değerlerin merkezde tutulacağı bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade etti.