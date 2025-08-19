Erdoğan: Türkiye, insani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, küresel çapta 300 milyonun üzerinde insanın en temel insani ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirterek, dünya toplumlarını bu acı tabloya karşı sorumluluğa çağırdı. Erdoğan, insani yardımın siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin tarihî insani yardım geleneğiyle her coğrafyada mağdurların yanında olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına oranla insani yardımlar konusunda dünyada en cömert ülkelerden biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin insani diplomasi anlayışına olan bağlılığını yineledi. Erdoğan, "İnsani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir" dedi.
Gazze’ye yardımlar ve uluslararası destek
Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını, ayrıca UNRWA’ya sağlanan destekle 40 milyon doları aşan bir insani seferberlik gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye'nin bu yardımlarının, mazlumların kimliğine ve inancına bakılmaksızın yapıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zaman insanlık onurunu savunduğunu vurguladı.
Küresel krizlere rağmen yardımlar devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmaların insani yardım faaliyetlerini zorlaştırsa da Türkiye’nin yardım çabalarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Erdoğan, daha adil bir dünya inşa etmek için insani değerlerin merkezde tutulacağı bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade etti.
