Erdoğan: Türkiye yeni bir şahlanış içinde
Malazgirt Fetih Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir." dedi.
Erdoğan, "İlhamını şanlı geçmişimizden alan, gözünü yarım asır, bir asır sonrasının dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte zafere ulaştırmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.
Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünyanın küresel, siyasi, ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde zirveye çıkmış olacağız."