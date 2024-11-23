Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni anlattı: Bilimsel yaklaşıma dayanan eğitim modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimiz bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz, eğitim-öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizi muhafaza edeceğiz." dedi.

'Çağı gözeten eğitim anlayışı'

Erdoğan, şöyle devam etti: "(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) Modelimizle çağın ihtiyaçlarını gözeten, bilimsel yaklaşıma dayanan bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Yeni müfredatımız öğrencilerimizi yalnızca akademik anlamda donanımlı kılmayı değil, okuyan, düşünen, sorgulayan kuşaklar olarak yetiştirmeyi de hedefliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 Türkiye'sine hala vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı bu zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz." diye konuştu.

Erdoğan "2002'de eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar lira seviyesindeydi. Bugün bu rakam, yükseköğrenim dahil 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.

Törende 20 bin öğretmen ataması da yapıldı.