Erdoğan: Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Samsun'un son 25 yılda yapılan yatırımlarla önemli bir sağlık merkezi haline geldiğini belirten Erdoğan, "Şehir hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun, bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir" dedi.

234 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi'nin 1.458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, hastanede 1.027 deprem izolatörü kullanıldığını söyledi.

5 bin 419 sağlık çalışanı görev yapacak

Hastanenin toplam yatırım bedelinin 17 milyar lira olduğunu açıklayan Erdoğan, "Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5 bin 419 sağlık çalışanı görev yapacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, son iki yılda Samsun'a 1.510 yeni sağlık çalışanı atandığını, kentteki toplam yatak kapasitesinin ise 5 bin 415'e yükseldiğini söyledi.

"Parası olmayanın hastanede rehin alındığı manzaralara son verdik"

Sağlık sisteminde son 24 yılda yaşanan değişime değinen Erdoğan, "Parası olmayanın kapıdan döndüğü, parası olmayanın hastanede rehin alındığı manzaralara son verdik" dedi.

Şehir hastanelerinin kendi hayali olduğunu söyleyen Erdoğan, bugün itibarıyla yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip 27 şehir hastanesinin tamamlandığını açıkladı.

Erdoğan, yapımı süren 13 ve proje aşamasındaki 8 şehir hastanesine ilişkin, "Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye, 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi tarihimize kara bir leke"

12 Eylül 1980 darbesinin 46. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan, 12 Eylül'ü "demokrasi tarihimize kara bir leke" olarak nitelendirirken darbenin toplumun yanı sıra Türkiye ekonomisinde de uzun vadeli tahribata yol açtığını söyledi.

Erdoğan, "12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışlığa, yoksulluğa, vesayetçilerin keyfî idaresine mahkûm edildi" ifadelerini kullandı.

Terör başta olmak üzere bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu birçok sorunun temelinde 12 Eylül'ün bulunduğunu savunan Erdoğan, 2002'den bu yana demokrasiye yönelik girişimlerin başarısız olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır" dedi.

"Darbeler defteri artık kapanmıştır"

Türkiye'de darbe döneminin sona erdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir" diye konuştu.

12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin yargı önüne çıkarıldığını belirten Erdoğan, "Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.