Erdoğan: Türkiye'nin AB için önemi bir kez daha ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ile birlikte çalışmaların süreceğini belirterek, "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

"Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek dokuz anlaşmayı imzaladık.

Üçüncü toplantı ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin yararlı olacağı konusunda mutabıkız.

Şirketlerimizi işbirliklerini artırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönde teşvik edeceğiz.

Askeri iş birliği ve savunma sanayi iş birliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor.

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin AB için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin üyeliğine destek verilmelidir.

Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olması. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor.

Rusya ile Ukrayna'nın müzakere sürecine geri dönülmesi, tahıl ile ilgili BM planıyla görüş alışverişinde bulunduk.

Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.

İtalya enerji alanında önemli bir ortağımız. Sakarya gaz sahasında iş birliğimiz dahil enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara değindik.

Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor.

SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. İki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti.

İtalyan Başbakan Draghi de, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ve Türkiye, aynı zamanda Kiev'e destek veriyorlar. Müzakere bazlı çözüm arayışındalar.

Ukrayna'nın kabul edebileceği bir barışın içindedir her ülke. Türkiye'nin arabuluculuğu için büyük takdirimizi ifade etmek istiyorum, özellikle tahıl alanında. Dünyanın en fakir ülkelerinde çok ciddi problemlere yer açabilecek bi sınırlamadır bunlar.

Türkiye'nin burada merkezi rolü var. Temennim Rusya'nın bu girişime imkan vermesi ve bundan sonraki barış müzakerelerine bir açılış yapması. Ticari ilişkiler Akdeniz'in geçmişini belirlemiş olan ilişkilerdir."