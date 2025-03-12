Erdoğan: Türkiye'nin AB üyeliği stratejik hedefimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihlerinden aldıkları güçle bölgeyi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldıklarını belirten Erdoğan, Tusk ve heyetiyle yaptıkları görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme iradelerini teyit ettiklerini söyledi.

Bu yönde atacakları müşterek adımları değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, ilerleyen dönemde Polonya'ya ziyaret gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaret, yatırımlar, savunma alanında işbirliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında, güçlü potansiyele sahibiz. Bugün bunları, kapsamlı bir şekilde mütalaa ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa güvenliğinin geleceğine dair gelişmelerle Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik. Polonya yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir."

"Avrupa'da güvenliğin geleceğini de değerlendirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Polonya'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahip olduklarını belirterek, "Dostum Tusk ile Avrupa'da güvenliğin geleceğini de değerlendirdik. Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayi işbirliğinin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindik." diye konuştu.

"Münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi, dostluğumuzun geleceğine yapılmış mühim bir yatırımdır." ifadesini kullanan Erdoğan, "İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun ilgisine güvendiğimi ifade ettim. Bugün ayrıca Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz." dedi.

Mevcut tartışmaların bu işbirliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildiren Erdoğan, " Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir." şeklinde konuştu.

"Bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur"

Polonya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik desteğini artırarak sürdürmesine dair beklentisini Tusk'la paylaştığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum da gündemimizin en ön sıralarında yer aldı. Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa, biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun bir süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması, huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Başbakan Sayın Tusk'un ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum."