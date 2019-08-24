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Erdoğan: Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi

Erdoğan: Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının nisan ayında Yusufeli Barajı'nda elektrik üretiminin başlayacağını bildirdi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin, "Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.

Kaynak: AA

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