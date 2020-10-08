Erdoğan: Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığı bölgenin barışına hizmet ediyor

08 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir." dedi.

Erdoğan, "Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye’deki varlığımız sona erecektir.

- Libya’da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir.

- ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz.

- Doğu Akdeniz’de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

- Ermenistan’ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye’yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti, yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin ispatı.

Kaynak: AA