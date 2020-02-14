Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizin tedavi için yeni rotası Türkiye olmalıdır." diye konuştu.
Kaynak: AA