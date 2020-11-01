Erdoğan: Türkiye'yi ekonomi ile alt edemeyecekler

01 Kasım 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, sözlerine İzmir depremine değinerek başladı. Erdoğan, depremdeki can kaybının 58'e yükseldiğini duyurdu.

Konuşmasında ekonomiye de değinen Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken bizi yavaşlattılar ama ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Kurdukları tuzakları bozduk. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır." ifadelerini kullandı.