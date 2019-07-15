Erdoğan: Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler

15 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte hitabına, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

O gece şehit verilen 251 vatan evladının her birine Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, gazilere Allah'tan sıhhat ve afiyet diledi.

Erdoğan, "Bizler inanıyoruz ki şehitler, peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. Emniyet teşkilatımızın bütün kahraman mensuplarını, şanlı polislerimizi bir kez daha muhabbetle kucaklıyorum." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum. Darbenin ilk anlarından itibaren cesaretle ihanetin üzerine giden yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Burası anlamlı bir mekan. Niye anlamlı biliyor musunuz? O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesinde kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim.' dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16'lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu.

Fakat biz bir şeye inanıyorduk; 'Korkmayın Allah bizimle beraberdir.' O gece 16 saat süren o süreçte, şahsım basın toplantımı yaptım. Valimiz aynı şekilde. Birinci Ordu Komutanımız aynı şekilde... Basın toplantıları yapıldı, mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey elhamdülillah yerli yerine oturdu. Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Daha önceki darbelerde Meclis binası fiilen hedef alınmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceptown'dan İslamabat'a, Kudüs'ten Mogadişu'ya bütün dünyanın dört bir köşesinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlara, soydaşlara, bütün dost ve kardeşlere selamlarını gönderdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen, tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimizi selamlıyorum. Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milli Mücadele sürerken işgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar geldiler ama Meclis'e saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun, milletin iradesine de evine de uzanan eller, bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. İnşallah, 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir."

"Bu milleti kimse köle yapamaz"

Erdoğan, "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi. Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz." dedi.

Erdoğan, "Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar, hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir. Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"(S-400) Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir."

Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Devlet Konukevi önündeki apron bölgesinde bir araya geldi.

Apronda kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, zaman zaman "Dik dur eğilme" ile darbeleri kınayan sloganlar attı.

Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı konser verdi.

Etkinlikte bazı sanatçılar, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit ve gaziler için türkü, marş ve şiirler seslendirdi.

15 Temmuz gazilerinin isimlerinin slayt olarak ekranlara verilmesinin ardından programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan filmin gösterimi yapılacak.

Daha sonra etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana teşrif etmesinin ardından tüm şehitlerin isimlerinin okunmasıyla devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak üzere İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, havalimanında 15 Temmuz gazileri ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı.

Bu esnada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile mücadele sırasında tüm yurtta verilen selalara atıfla havalimanında da sela okundu.

Buluşmanın gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önündeki apronda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarını sallayarak, Erdoğan'a destek tezahüratları yaptı.

Kaynak: AA