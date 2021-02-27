Erdoğan: Ülkemizin bütünlüğü ve devletimizin bekası için gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli ile ilgili, "Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

"Son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Havalimanlarımızdan hızlı tren hatlarımıza kadar diğer ulaşım araçlarının da bu derece etkin kullanılması kara yolu ağımızın yaygınlaşmasının bir sonucudur. Hepsi de birbirini tamamlayan bu ulaşım ağlarımız sayesinde hem insani gelişmişlik hem ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık." ifadesini kullandı.

"Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz." diyen Erdoğan, "Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz." dedi.

"Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz." dedi.

"Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Hamdolsun, milletimiz ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır." ifadesini kullandı.