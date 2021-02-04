Erdoğan: Üniversitelerimiz farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Üniversitelerde) Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi." dedi.

Erdoğan, "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır." diye konuştu.

"Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar." ifadesini kullandı.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler konusunda Erdoğan, "Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz." dedi.

YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını belirten Erdoğan, "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz." diye konuştu.