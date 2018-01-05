Erdoğan: Üyelik süreci bizi ciddi manada yoruyor

05 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin, "Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok." dedi.

"Bugün burada EUROSAM ile ilgili bir anlaşmayı imzalamış olduk ki bu çok önemli bir adım." diyen Erdoğan, "Bir diğer NATO ülkesi İtalya'yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da böylece atmış olduk. Şimdi bundan sonrası, süratle yola çıkmak ve süratle de bu işin üretimine geçmek." ifadesini kullandı.

"Her an DEAŞ'la mücadelemiz süreceği gibi şimdi dostlarımıza sesleniyorum, aynı şekilde PYD/YPG, PKK'nın yan kollarıdır. Bunlara karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Maalesef bazı dostlarımız bu konuda bakıyorsunuz halen YPG'yi, PYD'yi yanlarına almak suretiyle DEAŞ'a karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. Halbuki DEAŞ'a karşı yeni yeni planlamalar yapılıyor ve onlara daha farklı yaşam zeminleri hazırlanıyor. Bu konuda da bence uyanık olmak, istihbarat örgütlerimizin birbirleriyle olan dayanışmasını, bilgi akışını daha ileri seviyelere taşımamız gerekir diye düşünüyorum.

Erdoğan, "Fransa'da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakıflarıyla, iş yerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde kurumsallaşıyor. Yani buralardaki hassasiyet eğer gözden kaçırılırsa inanıyorum ki yarın bunun sıkıntısı farklı olacaktır." dedi.

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Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı (Macron) bana bazı isimler verdi. Ben Adalet Bakanlığımızdan onlarla ilgili bilgileri temin ederek kendilerine göndereceğim fakat şunu bilmelerini isterim. Terör kendi kendine oluşmuyor, terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o 'düşünce adamıdır' diye bakılanlardır. Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı sularlar, oranın bahçıvanı, fikir babaları, düşünce babaları olarak işte onları yetiştirirler ve bir gün gelir bakarsınız ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar. Biz bunun bedelini 35 bini aşkın şehit vererek ödedik. Temenni ederim ki Fransa böyle bir bedeli ödemez." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "(Fransız gazetecinin 'Suriye'de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı pişman mısınız' sorusu üzerine) Suriye'ye kim silah gönderdi? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda onlar içeride, hapisteler şu anda ve operasyon yaptılar. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşıma vesaire gibi, nereye neyi taşıyacağı gibi yetkileri, hakkı vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin TIR Suriye'ye şu anda getirmiş olduğu silahları niye sormuyorsun?" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantıda yaptığı açıklamada, Erdoğan ile görüşmesinde ortak sorunları, ikili ve bölgesel konuları ele aldıkların ifade etti.

Macron, Türkiye’nin, NATO ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içerisinde yer almasının, iki ülke arasında bağı güçlendirdiğini söyledi.

Her iki ülkede Fransız ve Türk vatandaşları olduğunu ve ortak noktaların bulunduğunu ifade eden Macron, "(Türkiye ile) terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz." dedi.

Macron, Erdoğan ile terörle mücadelenin önemi konusunda aynı düşündüklerini ifade ederek, "Fransa'da terör örgütü olarak kabul ettiğimiz PKK ile özellikle finansı sağlayan şebekelerle mücadele etmek için gereken önlemleri alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bütün terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceğini ifade eden Macron, nisan ayında düzenlenecek zirvenin bu amaca hizmet edeceğini söyledi.

Macron, Sinop’ta nükleer santralin önemli olduğunu hatırlatmak istediğini belirterek, son aylarda tarım alanında 5 bin 700 ton ihracat yapıldığını, tavuk eti, meyve ve sebze konusunda çalışmaları ilerletmek istediğini kaydetti.

Suriye’deki iç savaşın Türkiye’de 3 milyon sığınmacının ağırlanmasıyla sonuçlandığını bildiğini belirten Macron, terör örgütü DEAŞ ile savaşın kazanıldığı zaman Suriye'de istikrarın sağlanacağını ifade etti.

Macron, Suriye meselesi ile ilgili, siyasi açıdan taraflı olduğu için Astana ve Soçi'nin bir sonuca götürmeyeceğini belirtti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere değinen Macron, "Türkiye-AB ilişkilerinde iki yüzlülükten çıkmak gerekiyor." diye konuştu.

Macron, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu bildiğini ve saygı duyduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat hikayesini ve geçmişte özgürlüklerden mahrum kaldığını biliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye’deki üniversite öğretim üyelerinin ve gazetecilerin durumunu da ele aldığını kaydeden Macron, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir liste ilettiğini dile getirdi.

Macron, Avrupa’da aktif olan teröristler konusunda kendileri de dikkatli olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA