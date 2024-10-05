Erdoğan: Vatandaşlar hayat pahalılığı ve enflasyonu çözmede bize inanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' programında konuştu.

Türkiye Buluşmaları'nın AK Parti'nin milletin kalbindeki sarsılmaz yerini bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Vatandaşlarımız sorunların çözüm adresi olarak ilk sırada partimizi ve ittifakımızı görüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere ekonomideki zorlukların üstesinden bizim geleceğimize, etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin güvenliğini ve huzurunu yine bizim sağlayacağımıza inanıyor. Bir başka ifadeyle vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor, muhalefetin söylemlerine prim vermiyor. Daha doğrusu onlardan kendisine hayır geleceğine asla ve kata inanmıyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor, itimat ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak kendilerine verilen bu desteğin kıymetini ve ne anlama geldiğini çok çok iyi bildiklerini, partilerine ve hükümete yönelik güveni, inancı, teveccühü boşa çıkarmamakta kararlı olduklarını dile getirdi.

'85 milyonun beklentilerinin farkındayız'

Bugüne kadar milleti hayal kırıklığına uğratmadıklarını kaydeden Erdoğan, bundan sonra da millete hayal kırıklığı yaşatmayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye oy veren, gönül verenler başta olmak üzere 85 milyon vatandaşın kendilerinden beklentilerinin farkında olduklarını ifade etti.