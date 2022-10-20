Erdoğan ve Aliyev, Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi.

Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabı açıldı

Zengilan Uluslararası Havalimanı açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü ilk etabının açılış programına geçti.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir yıl önce Agropark'ın temelini attıklarını hatırlattı.

Bugün bu projede alınan mesafeyi, yapılan yatırımı gördüklerini belirten Erdoğan, "Nereden nereye diye bir tespitimiz var. Buralar savaşı görmüş ve tamamen insanların yaşamından uzak hale gelmiş olan yerler. Şimdi bereketli topraklar haline döndü." diye konuştu. Erdoğan, Aliyev ile bölgeye kısa zamanda bir baraj yapılmasını konuştuklarını, bu toprakların çok daha bereketli hale geleceğini söyledi.

Hayvancılık ve tarımın dünyadaki önemine işaret eden Erdoğan, Azerbaycan'ın bununla ilgili çok önemli bir adımı attığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Zengilan için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, "Tüm Azerbaycan halkı için büyük bir bayramdır" dedi. Aliyev, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun sonuçlarını her alanda gördüklerini dile getirdi.

İki lider tesisleri gezdi

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından 3 faz halinde hayata geçirilecek projenin 1. etabının açılış kurdelesini kesti.

Köyde hayata geçirilen entegre et işleme tesisi, sosyal tesis ve tarım alanlarını gezen iki lider, yetkililerden bilgi aldı.

Tren istasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi'nin temeli atıldı

Erdoğan ve Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabını açtıktan sonra Cebrayıl şehrine hareket etti.

İki lider, ilk olarak Kumlak Tren İstasyonu'nun yapılacağı alana geldi. Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev'den istasyon projesine ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan ve Aliyev, günün anısına imzaladıkları metni kapsül içine koyarak, tren istasyonu temeline bıraktı ve ilk harcı attı.

İki lider daha sonra Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temelinin atılacağı bölgeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'dan Dostluk Ormanı'na ilişkin bilgi aldı.

Liderler, günün anısına imzaladıkları metni kapsül içine koyarak eğitim merkezinin temeline bıraktı. İki lider kürekle ilk harcı bırakarak temel atma işlemini gerçekleştirdi.