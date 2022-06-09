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Erdoğan ve Bahçeli, Efes-2022'yi takip ediyor

İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de yerinde takip ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesindeki Efes-2022 Tatbikatı'nın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha sonra Seferihisar'da gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerine katılıyor.

 

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