Erdoğan ve Bahçeli'den ittifak görüşmesi

01 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." dedi.