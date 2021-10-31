Erdoğan ve Biden ne konuştu? İşte ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da yaklaşık 1 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.





Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı.

Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.

Biden'ın görüşmede ayrıca güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.