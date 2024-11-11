Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı karede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

Toplantıya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad, zirvede çekilen toplu fotoğraf ile yıllar sonra aynı karede yer aldı.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

2011'den bu yana bir ilk

Erdoğan, seyahati öncesi yaptığı açıklamada, BM çalışmaları marjında, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile ilişkileri "normalleştirmek" için bir araya gelme talebinde bulunduğunu söylemişti.

Suriye ile ilişkiler ihtilafın başladığı 2011'den bu yana kopmuştu.