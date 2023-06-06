Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir ziyareti

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını bugün 15:00'da gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyeleriyle huzurunuzdayız. Bugün ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıkıyoruz. 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Emanetiniz Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz."

Saat 15.00'te Beştepe yapılacak toplantının en önemli başlığı ekonomi olacak.

Enflasyonla mücadele, döviz kurlarındaki yükseliş ve asgari ücrete ara zam konusu ele alınacak.

Gündem başlığı ekonomi olacak

Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası ile seçim dönemi vaatleri de masada olacak.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve bu artışın emekli maaşlarına yansıtılması, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular öne çıkacak.

Terörle mücadele, İsveç'in NATO üyeleğine ilişkin süreç ve Suriye ile görüşmeler de gündemde olacak.