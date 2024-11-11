Erdoğan ve Murat Bardakçı arasında dikkat çeken Libya diyaloğu: Bak gitmiş işte...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ün 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü’nün açılış törenine katıldı. Açılışın ardından tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ile müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün 1912 yılında Trablusgarp’ta Fuat Bulca ile çektirdiği bir fotoğrafı inceleyerek, Libya meselesine değindi.

Erdoğan, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte" diyerek Atatürk’ün o dönemde Libya’daki varlığına işaret etti.

Bardakçı ise o dönemde Cumhuriyet’in kurucu kadrosunun Trablusgarp’ta bir süreliğine bulunduğunu hatırlattı. Erdoğan, ise “Hâlâ konuşuyorlar ya” dedi.

Erdoğan, ziyaret sırasında Atatürk’ün kullandığı yazı takımı, hediye eşyalar ve radyosu hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca Türkiye’deki elçilerin Atatürk’e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonu’nu da gezerek oradaki kilitli dolap hakkında bilgi edindi.

Açılışta, Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.