Erdoğan ve Pompeo 40 dakika görüştü

17 Ekim 2018

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin görüşmeler kapsamında Turkiye'ye geldi.

Pompeo'nun uçağı saat 09.45 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Moldova ziyareti için Esenboğa'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bakanı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 40 dakika sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da görüşmeye katıldı. Pompeo'nun yanında ise ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yer aldı.

ABD'li bakan, şu dakikalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüyor. Pompeo'nun bu görüşme sonrası Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

Kaynak: AA