Erdoğan ve Putin Bişkek'te bir araya geldi! Erdoğan: Akkuyu açılınca yeni santraller için de adım atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret ettiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Ala Arça Devlet Konutu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında, "Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya'nın en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Tabii bunun yanında Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitsin, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."

Putin: Yeniden görüşmekten memnuniyet duydum

Görüşmenin başında konuşan Putin, Erdoğan ile uzun süredir görüşmediklerini belirterek, "Yeniden görüşmekten memnuniyet duydum. İkili ilişkilerimizi kontrol altında tutuyoruz." diye konuştu.

Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek, "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri. Hükümetlerarası Komisyon aktif şekilde çalışıyor. İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği yüksek seviyede kalıyor. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak." dedi.

Türkiye ile kültür ve insani alanlarda da işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Putin, "Türkiye'ye Rus turist akışı artıyor. Geçen yıl 7 milyona yakın Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti. Bugün, karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren bu ve diğer konuları görüşmek için fırsatımız var. Görüşmemize çok sevindim." ifadelerini kullandı.