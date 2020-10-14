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Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Putin'e, Türkiye’nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

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