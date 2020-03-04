Erdoğan ve Putin yarın Moskova'da görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek.
Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
Putin, Türkiye-Rusya zirvesini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyaretini ve İdlib'deki durumu görüştü.
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.
İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Moskova’ya gerçekleştireceği ziyarete yönelik hazırlıklar görüşüldü." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA