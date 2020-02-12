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Erdoğan ve Putin'den 'İdlib' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerilimi görüştü.

Erdoğan ve Putin'den 'İdlib' görüşmesi
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Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi.

Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşmede 17 Eylül 2018’deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı.” denildi.

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