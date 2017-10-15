Erdoğan ve Yıldırım nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.
Burada, Metin Kaptanoğlu-Nisanur Sarımehmet çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Kaynak: AA