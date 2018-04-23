Erdoğan ve Yıldırım'ın koltukları çocuklarda

23 Nisan 2018

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını çocuklara devretti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK salonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve çocuklarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla tek tek görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı makamını Cenk Yakın Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş'a bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün özellikle genç yavrularımızla, istikbalimizin teminatı yavrularımızla Külliyemizde, milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı makamında bir aradayız. Daha nice 98 yıllara temennisiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu makamlar hep gelip geçicidir. Bunlar kalıcı değildir. Bugün de Sayın Başkan Fatih’e biz bu makamı taktim ediyoruz ve şimdide Sayın Başkanımızın milletimize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamına oturduktan sonra bir konuşma yapan Fatih Mintaş, “Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin huzurunda bu güzel vatanı ve bu güzel bayram gününü bize armağan eden Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize ve gazilerimizi sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu onurlu makamın seçilmiş gerçek sahibi Sayın Cumhurbaşkanımıza kendim ve ülkemin çocukları adına saygılarımı sunuyor, bize bu onuru yaşattıkları için çocuk kalbimizden gelen en içten duygularımızla kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı, değerli öğretmenlerimizden, kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız” diye konuştu.

Salonu tanıtan Erdoğan, “Bu salonda ayda bir Bakanlar Kurulu toplantısını yapıyoruz. Bunların ötesinde daha değişik büyük salonlarımız var. Ben sizi birde makama alacağım. Makamımda sizlerle beraber olalım istedik” diyerek öğrencilerle birlikte makama geçti.

Son çocuk Başbakan Esma Didesu Taşyürek oldu

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul etti. Yıldırım, Başbakanlık koltuğunu Pursaklar Altınova İlkokulu 5.sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyürek'e bıraktı.

Yıldırım, kabulde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce kabul edilen ilk resmi bayram olduğunu hatırlattı. Bu bayramın bir hikayesinin olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türk milleti, aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birlikte olduğu ülkelerle yenik düşmüş ve ondan sonra ülkemizi işgal edenlere karşı amansız bir kurtuluş savaşı başlatmıştır. Bu Kurtuluş Savaşı'nda kadın, erkek, genç, ihtiyar birçok insanımızı, ülkemizin bağımsızlığını, bayrağımızı, vatanımızı korumak için savaşlarda şehit verdik. Yavrularımız, çocuklarımız yetim kaldılar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de açıldığında ulusal egemenliğimiz, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı bütün dünyaya duyuruldu. Daha sonra İstiklal Savaşı'nda yetim, öksüz kalan çocuklarımız için, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir bayram düzenledi, bir şenlik düzenledi, onların eğlenmesi, neşelenmesi ve geleceğe yönelik umutlarının artması için... Bu şenlik, şölen çok büyük ilgi gördü. Daha sonra 23 Nisan'ın bayram olarak kutlanmasına karar verildi. O gün, bu gün her yıl dünyada çocuklara mahsus bayram olarak kutlayan ve bütün dünya çocuklarına armağan eden bir ülkeyiz. Türkiye olarak yarınımızın güvencesi gençlerimizin, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için Milli Eğitim Bakanımız, diğer bakanlarımız var gücüyle çalışıyor, gayret ediyorlar. Ben sizlerin 23 Nisan Bayramınızı kutluyorum. Bugün Bakanlar Kurulumuzu sizler oluşturuyorsunuz."

11 yaşındaki Taşyürek oturdu

Yıldırım, "Şimdi Başbakanımıza sözü bırakıyorum" diyerek, 23 Nisan dolayısıyla Başbakanlık koltuğuna oturan Pursaklar Altınova İlkokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Taşyürek'e söz verdi.

Çocuk Başbakan Esma Didesu Taşyürek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığını ve bugünü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

"Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan bizler, çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız" diyen Taşyürek, "Bu duygularla hepimize güzel, mutlu nice bayramlar diliyor, dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan tek ülke olmanın gururunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca, bizleri makamında ağırlayan, bu makamın asıl sahibi Sayın Başbakanımıza da tüm arkadaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Taşyürek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, neşe, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temennisinde bulundu.