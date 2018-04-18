Erdoğan vekillerini topluyor

18 Nisan 2018

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Erdoğan-Bahçeli görüşmesi öncesinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'de konuşan Ünal, ikilinin görüşmesinin daha önceden planlandığını bildirerek, "Abdülamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahayetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Erken seçim çağrısı iş dünyasını böldü

"İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir" diyerek sözlerine devam eden Ünal, "Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız." dedi.

MHP'nin teklifi reddedilirse ne olur sorusuna yanıt veren Ünal, "Parti sözcüsü olarak bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz" diye konuştu.