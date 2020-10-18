Erdoğan: Veriler, daha zengin kaynaklar olduğunu gösteriyor

18 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Karadeniz'de Fatih gemimizin bulduğu doğalgazın sondaj çalışmasındaydım. 405 milyar metreküp doğalgaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak düzeydedir. Elimizdeki tüm veriler, önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor" dedi.

Partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi Ermenistan'ın yeniden bozmasına tepki göstererek, "Ateşkes ilan edildi ama Ermeniler yine bozdu. Bütün bu gerçekler ortadayken batı ses çıkarmıyor. Türkiye ses çıkarınca, 'hiç de sessiz durmuyor' diyorlar; durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Devam edecek...