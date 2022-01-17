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Erdoğan: Yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz

"Türkiye-Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni”ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni”nde katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Arnavutluk'taki depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır. Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz. Deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz."

 

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