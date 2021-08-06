Erdoğan: Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili, "44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette." dedi. Erdoğan ayrıca, "Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Çilehane Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette.
- Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.
- Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda.
- Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. 24 saat full çalışacak.
- Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.
- 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli.
- Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır.
- (İlham Aliyev'le görüşmesi) Şu an itibarıyla 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu biraz daha da artırabiliriz diyorlar.
- Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız.
- Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir.
- Geleceğe Nefes Kampanyası'yla her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz.