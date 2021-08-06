Erdoğan: Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Çilehane Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- 44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196'sı kontrol altına alınmış vaziyette.

- Orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

- Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda.

- Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. 24 saat full çalışacak.

- Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.

- 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu illerimiz Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli.

- Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır.

- (İlham Aliyev'le görüşmesi) Şu an itibarıyla 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu biraz daha da artırabiliriz diyorlar.

- Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız.

- Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir.

- Geleceğe Nefes Kampanyası'yla her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz.