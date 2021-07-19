Erdoğan: Yarım asırdır mücadele verip bedel ödüyoruz

KTC ziyareti öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün Ada'da yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini belirtti. Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün Ada'da yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini belirtti. Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" dedi.

Erdoğan, "Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir." dedi. Erdoğan, "Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Adalet Divanı'na başörtüsü tepkisi

AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Özellikle Adalet Divanı, ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı'yla yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir, bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?

Taliban'a çağrı

Taliban'ın açıklamalarına ilişkin Erdoğan "Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım" dedi.