Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.

Putin, Güvenlik Konseyini topladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi'de yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Rus-Türk ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, Dağlık Karabağ'daki durumun görüşüldüğü ve üçlü anlaşmanın tüm hükümlerinin acilen yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı kaydedildi. (AA-İHA)