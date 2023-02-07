Erdoğan yarın sabah deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde, şunları söyledi:
“- Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder.
- Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman’a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
- Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım.”