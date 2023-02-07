Erdoğan yarın sabah deprem bölgesine gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesinde, şunları söyledi:

“- Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder.

- Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman’a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

- Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım.”