Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen e-insan Uygulaması Tanıtım Programı’nda konuştu.

Erdoğan projenin hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep önce insan anlayışı vardır. Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, barajlarda, tünellerde aramak eksik bir yakasımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını eğitimi, sağlığı, sporuyla, sosyal destekleri ve diğer tüm unsurlarıyla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Ülkemizin geçmişte yaşadığı sıkıntıların en önemli yansımaları insan kaynağımız üzerinde ortaya çıkmıştır. Vesayet dediğimiz anlayış, insanlarımızın çoğunluğunu sadece karar alma ve yönetim mekanizmalarında değil aynı zamanda temek hak ve özgürlüklerden de mahrum bırakmanın adıdır. Milletimizin kahir ekseriyeti uzunca bir süre eğitim öğretim hizmetine ulaşamayarak fırsat eşitliği, sağlık hizmetine ulaşamayarak yaşama hakkı, altyapı hizmetine ulaşamayarak; kaliteli hayat sürme, insan olmanın gerektirdiği pek çok imkandan faydalanamamış olmasıdır." dedi.

Bugün 81 vilayette 85 milyon vatandaşın her birinin eğitim öğretimden, sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belli bir standardın üzerinde hayat kalitesine sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çocuğunu okutmak için ana sınıfından üniversiteye kadar tüm eğitim öğretim kanalları ücretsiz olarak sonuna kadar açıktır. Sağlık hizmetlerini ilk nefesten son nefese kadar hayatın her alanını kapsayacak şekilde gelişmiş ülkelerin dahi çok üzerinde standartlarda veriyoruz. Şu anda bu noktada hocalarımız çok çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorlar. En son Bartın’daki Amasra olayında 41 şehidimiz var ancak bu 41 şehidimiz dışında bütün oradaki yaralılarımıza anında mücadele ile onları sağlıklarına kavuşturmak için çalışıyorlar. 6 tane de ağır olan ki birinin şuuru açıktı hastanede ziyaret ettim 5 tanesinin durumu biraz sıkıntılı. Onlarla Belediye başkanlığım döneminde İstanbul’da yanık için bir hastane ve ya hastanede böyle bir bölüm yoktu. Bir tane söylediler orayı gezdim maalesef orada paslı küvetler vardı. Biz şimdi bunları aştık. Şu anda bizim şehir hastanelerimizde böyle bir sıkıntı yok. İstanbul’daki Çam Sakura Hastanemizde şu anda tedavi gören yanık durumları ağır olan hastalarımız Türkiye’de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz. Tarafından tedavileri yapılıyor. Nereden nereye geldiğimizi söylemek bakımından bunlar çok nemli." açıklamasında bulundu.

"Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı"

Terörle mücadeleden sınır emniyetine ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladıklarını söyleyen Erdoğan, "Güneydoğu’da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi. Şimdi, gece saat 24.00 - 01.00’e kadar vatandaşlarımız dışarıda. Buralara geldik. Bu durumu gördük, bunlar durup dururken olmadı. Büyük bir azmin, kararlılığın neticesinde bunu gerçekleştirdik. Ülkenin dört bir yanında bu huzur varsa, bu konfor varsa, güvenli ulaşımı temin eden uçak seferleri başladıysa Göreve geldiğimiz 26 havalimanımız vardı. 58 havalimanına ulaştık. Türkiye’nin dört bir yanına havalimanından indikten sonra yarım saat 45 dakikada evinize ulaşabiliyorsunuz. Batı’da ne varsa doğu ve Güney Doğu’da o olacak demiştik bunu başardık. Türkiye artık geri kalmış ülkeler silsilesi içerisinde değil. Az gelişmiş de değil, Türkiye de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı. Türkiye Dijitalleşme sürecinde 900’den fazla kurumunun, 6 bin 800’den fazla hizmetiyle, 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet Kapısı uygulamasıyla dünyada ilk sıralara yerleşmiştir." dedi.

Her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5’e 10’a katlayan atılımları saymanın mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gelişen, büyüyen, modernleşen Türkiye’de özel sektör ve kamu kesimiyle çalışma hayatı da büyük değişime uğramıştır. Kamu personel sınavının hükümetlerimiz döneminde geliştirmekte en çok zorlandığımız halen de istediğimiz seviyeye getiremediğimiz alan olduğunu itiraf etmek isterim. Ülkemizde kamu ve diğer huşularda olduğu gibi insan kaynakları konusunda da lokomotiftir, belirleyici role sahiptir." açıklamasında bulundu.

"İnsan kaynağımızı dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istiyoruz”

İnsan Kaynakları Ofisi'nin oluşturulmasının amacına yönelik konuşan Erdoğan, “Bu yapının öncülüğünde hem kamunun hem de genel olarak ülkenin insan kaynağı projeksiyonu ve yönlendirmesini yamaktır. BM kalkınma hedefleriyle de uyumlu yürüttüğümüz çalışmalarda, fırsat eşitliği, şeffaflık, yenilikçilik, liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültür oluşturmanın düşüncesindeyiz. Bu amaçla geliştirilip uygulamaya konulan sistemlerin tamamı yerli ve milli olarak hazırlanmıştır. Atılan her adımla gençlerimizin ve çalışanlarımızın umutlarını gücendirecek, beceri ve yetkinliklerini artıracak, devletimizi ve özel sektörümüzü başarıdan başarıya taşıyacak bir yetenek yönetim modelinin inşasını hedefliyoruz. Özellikle hemen yanı başımızdaki millet kütüphanesi şu anda dünyada müstesna olan kütüphanelerden birisidir. 24 saat 7’den 70’e tüm insanımıza hizmet veren bu kütüphanemizde her türlü imkanı hazırladık. Ülkemizdeki üniversite sayısını 81 ilimizin tamamına yayarak artırarak bize yöneltilen eleştiriler vardı. Şimdi kimsenin söyleyecek sözü kalmadı. 76’dan 208’e çıktık. 208 üniversitemiz var. Bütün bu üniversitelerle birlikte oralarda anaokulundan ilk orta öğretime kadar hepsini de güçlendirerek ayrı bir statüyü yerleştirmiş olduk." diye konuştu.

Yükseköğretimde sadece ulaşılabilirliği değil, fırsat eşitliğini de temin ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Üniversitelerimizi belli gelir seviyesindeki insanların eriştiği bir alan olmaktan çıkardık. Bugün artık ortaöğretimden mezun olacak her öğrencimize yetecek üniversite kontenjanına sahibiz. Şimdi tüm dikkatimizi ve kaynaklarımızı eğitimin kalitesinin yükseltilmesine, üniversitelerden mezun olan gençlerimizin istihdam alanlarının çoğaltılmasına veriyoruz. Tüm üniversitelerde faaliyete geçen kariyer merkezleri gençlerimizle reel sektör arasında bir köprü vazifesi görüyor. Reel sektörün talebi ile gençlerimizin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik yetenek kapısını hizmete aldık. Mezun ile 8 bini aşkın işveren ve kariyer danışmanı yetenek kapısı üzerinden ücretsiz bir şekilde bir araya gelebilmektedir. Öğrencilerimizin yaşadıkları bir diğer önemli sorunu ulusal staj programı ile adil bir şekilde çözüme kavuşturulduk. Böylece herhangi bir aracıya, ve onun getirdiği şüpheye mahal bırakmadan stajyer insan kaynağı arzıyla talebini buluşturma imkanı elde ettik. Bu sistemde herkesin referansı kendi kabiliyeti, birikimi ve vizyonudur. Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan bu program sayesinde kamu kurumlarında staj yapma imkanı bulmuştur. Programın OECD tarafından örnek gösterilmesi doğru istikamette gidildiğinin işaretidir. 23 ayrı yerde 400 bini aşkın kayıtlı gencimizi 5 binden fazla işverenle bir araya getiren bölgesel kariyer fuarları da bir diğer önemli çalışmadır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşı ve ya mavi kart sahibi yetenekleri kazanmaya yönelik uluslararası kariyer fuarlarımızı 10 ayrı ülkede gerçekleştirdik. Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Hatta diğer ülke vatandaşlarından yetenekler de küresel marka haline gelen şirketlerimizde çalışmak üzere Türkiye’ye yönelmektedir. Dikkat ederseniz binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan yabancı şirketler mevcut. Birkaç başvuruyla yetinmek zorunda kalıyordu birileri. Çünkü kendini iyi yetiştirmiş bir gencimiz için ülkemizde çalışmak yurt dışında çalışmaktan çok daha caziptir. İnsan Kaynakları alanında yaptığımız düzenlemeler, kurduğumuz sistemler, hayata geçirdiğimiz uygulamalar, liyakat, yenilikçilik, eşitlik temelinde ger gencimizin önünde tüm kapıları açıyor. Birilerinin yalan yanlış, çarpıtma üzerine kurulu karalama kampanyalarına lütfen hiç kimse aldırmasın. Şu ve ya bu sebeple yapılmış istisnai uygulamayı genelleştirmeye kalkanlar aslında kendi kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyorlar." dedi.

Ulusal staj programındaki öğrenci sayısı 150 bine çıkacak

"Ülkemizin en gözde, en itibarlı kurumlarının insan kaynağı yapısını bilenler bir bardak suda kopartılmaya çalışılan fırtınaların ne kadar anlamsız olduğunu zaten görmektedir." diyen Erdoğan, "Gençlerimizden bu tür hezeyanlara asla itibar etmeden kendilerine sunduğumuz fırsatları en güzel şekilde değerlendirerek tüm enerji ve yeteneklerini aydınlık geleceklerinin inşası için kullanmalarını istiyorum. Kamunun personel alımları konusunda e-devlete entegre yenilikçi bir sistem olan kariyer kapısı platformunu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk" ifadelerini kullandı.

Başvurudan yerleştirmeye kadar tüm sistemin dijital ortamda yürüdüğü sistemin etkinliğinin giderek arttığını söyleyen Erdoğan, "Platforma bugüne kadar 100'ü aşkın kamu kurumu entegre olmuş, 3 milyon başvuru yapılmış açılan pozisyonlarla ilgili işlemler başarıyla yürütülmüştür. Ayrıca, kamudaki görevde yükselme ve terfi işlemleri de kariyer kapısı üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Kamu çalışanlarının gelişimi de üzerinde önemli durduğumuz bir diğer husustur. Merkez taşra ve yurt dışı teşkilatlarındaki kamu görevlilerinin zaman kavramı olmadan dijital platformlar üzerinden eğitim almasını sağlayacak bir sistemi hayata geçirdik. Uzaktan eğitim kapısı dediğimiz bu hizmetten binin üzerinde kurumumuza ve 659 yerel yönetimimize bağlı 3, 8 milyonu aşkın kamu personelimiz istifade etmiştir. Bünyesinde 30 bini aşkın eğitim materyalin yer aldığı bu platformdan kamu çalışanlarının yarısının hizmet alabilmesini sağladık. Yaptığımız eğitim ihtiyaç analizinden çıkan sonuçlar ışığında sistemi üst seviyeye yükseltme hazırlıklarını şu anda yapıyoruz. Uzaktan eğitim kapısı başta olmak üzere faaliyete geçirdiğimiz platformların 2 yıldaki ziyaretçi adeti 400 milyonu geçmiştir. Bu nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok çok önemli. Bu hizmetlerin ülkemize sağladığı kama değer 20 milyar lira, karbon emisyonu salınımına faydası yılda 136 bin ton olarak hesaplanmaktadır. Bu anlattıklarımız, geçmişte yaptıkları sınavların kağıtlarını koydukları çuvalların ağzını açmadan kamuya personel yerleştiren halen yüzdelik oranlarla ittifak ortaklarına personel taksimatı yapan zihniyetin aklının alamayacağı devrimlerdir." dedi.

Ulusal staj programındaki öğrenci sayısı 150 bine çıkarılacak

Önümüzdeki yıl ulusal staj programındaki öğrenci sayısının 150 bine çıkarılacağını söyleyen Erdoğan, staj sürelerinin de öğrenci ve kurum arasındaki karşılıklı rızaya bağlı 3 aya kadar uzatılmasının sağlanacağını kaydetti.

Özel sektöre seslenen Erdoğan, “Aramızda özel sektörün devleri var. Özel sektörden beklentimiz 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek bu sayısı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelerdir. El ele vereceğiz, sıçramamızı bir anda gerçekleştireceğiz." dedi.

Erdoğan, "Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Yaz stajı için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak Staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmalarına devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek temin modelini yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye’nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık. Bir sonraki adım olarak kamu ve özel sektörün gelecekteki ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikteki insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023- 2027 stratejik insan kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık. Amacımız, Türkiye'nin 2053’e kadar ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmesini sağlayacak kapsamlı bir planlamayı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirmektir.

Ülkemizin ürettiği her modelin Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımızın da önünü aydınlattığı düşüncesiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Her faaliyetimizi zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız öğüdüne uygun şekilde hayat geçiriyoruz. Bugünkü toplantımızın konusu olan e İnsan projemiz sizlerle paylaştığımız tüm bu araçların ve daha fazlasının tek çatı altında sunulduğu bütünleşik bir dijital platformdur. Verilen hizmetlerde kullanılan teknolojik altyapı itibariyle dünyanın en gelişmiş mobil dijital platformu özelliğine haizdir. Ülkemizin en önemli yetenek havuzunu burada oluşturarak uluslararası akreditasyonu sağlamak suretiyle insan kaynağımızı dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istiyoruz. Gençlerimizi, kurumlarımızı, reel sektörümüzü, e insan üzerinden sunduğumuz tüm hizmetleri etkin şekilde kullanmaya davet ediyorum. Türkiye yüzyılını inşa ederken en büyük desteği alacağımız kaynaklardan birinin de burada verilecek hizmetler olacağına inanıyorum. Biz geçmişte dünya koşarken ülkemizin önüne yatanlardan çok çekmiş bir milletiz. Onun içi bugün davranmayacak olanlara meydanı bırakmamakta kararlıyız. Ben hocalarımıza güveniyorum, gençlerimize güveniyorum, bu işi başaracağımıza inanıyorum." dedi.