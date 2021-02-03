Erdoğan: Yeni anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üzerinde inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa konusunda, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir." dedi.

Partisinin olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Erdoğan konuşmasında, "Mevcut anayasayı bir kenara bırakıp yeni bir sivil anayasa üzerinde çalışmak Türkiye'nin önünde engin ufuklar da açacaktır. Yeni anayasa çalışmasına Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık." dedi.

Erdoğan, tüm grupları da anayasa çalışmasının içinde görmek istediğini belirtti.

Erdoğan'ın, iki gün önce MHP ile uzlaşı sağlanması halinde yeni bir anayasa hazırlanması için harekete geçebileceğini söylemesinin ardından, MHP'den de dün "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı açık" açıklaması gelmişti.