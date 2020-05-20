Erdoğan: Yeni yasama döneminde reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız

20 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır." dedi.



Erdoğan, "İnşallah Meclisin yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız." diye konuştu.



Hakim ve savcılara seslenen Erdoğan, "Vicdanınızı ve imzanızı, Allah korkusu ve kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum." dedi.

Kaynak: AA