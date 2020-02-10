Erdoğan: Yerli 5G teknolojisi alt yapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz

10 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz." ifadelerini kullandı.

"Elektronik sistemlerimizin güvenliği sınırlarımızın güvenliği kadar önemli"

"Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir." diyen Erdoğan, "Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolunun, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmak olduğunu söyledi.

"Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz." diyen Erdoğan, "Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle veya yöntemlerle karşı koymaya kalkmak, kurşunu kağıtla durdurmaya çalışmak gibidir." ifadelerini kullandı.

"İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı"

Erdoğan, "İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz." dedi.

İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımının giderek daha çok önemli hale gelmeye başladığını belirten Erdoğan, "Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

"Her türlü hakkın ihlal edildiği bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız." dedi.

Kaynak: AA