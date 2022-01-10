Erdoğan: Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizin istihdamını sağlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katıldı.

Erdoğan, "İdeolojik saplantılar veya başka sebeplerle kız çocuklarımız ile okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza hem de gönül coğrafyamızdan gençlere eğitim imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl hedeflenen 1 milyar liralık üretim kapasitesinin üzerine çıkılarak meslek liseleri açısından tarihi bir rekor kırdık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına koyması şarttır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."