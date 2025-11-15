Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konut teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

6 Şubat 2023 depreminden etkiyen 11 ilde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını sahiplerine takdim ettikleri belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

- Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, taş üstüne taş koymanın ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de çok iyi görüyorsunuz. Millete hizmetten başka gayemiz yok.

- 11 ilde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. İki yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'ımızda kurduk.

Rant hesabı yapan vicdansızlar

- Adıyaman gerçekten çok büyük acı yaşadı, yıkım yaşadı... Adıyaman ile birlikte 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak gerçekten zor bir imtihandan geçtik. Devasal bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık.

- Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi millet burada can derdinde iken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu.

Deprem turistlerini gördük

- Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldı. Aşağılandığı horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.

- Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören var ne duyan? Sandıklar kapandı seçim bitti. Onların da deprem bölgesi ile işi bitti.

Boş işlerle kaybedecek bir saniyemiz yok

- Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine hiç bir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk Adıyaman da doğduğumuz gibi...

- Biz eserlerimizler, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Şunu lütfen unutmayın bizim boş işlerle kaybedecek bir saniyemiz yok.

Evlerimizi hızla teslim edeceğiz

- İki yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'ımızda kurduk. Yıl sonu deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz.

- Sosyal konut projemize devletimizi yoğun ilgi gösterdi. Başvurular bittikten sonra temelleri atılacak ve evlerimizi hızla teslim edeceğiz.