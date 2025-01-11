Erdoğan: 'Yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik sıkıntıları geride bırakacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bir asır önce nasıl sırt sırta verip ülkemizi kurtarmış ve Cumhuriyet'imizi kurmuşsak şimdi de omuz omuza verip Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. 81 vilayetimizin her biri gibi Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır da öksüz kalır. Son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir, yine şeyler söyleme vaktidir." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak, bu meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele konusunda mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü kendini feshetmeli ve silahları gömmeli." diye ekledi.

"Yaşadığımız acılara dur deme vaktidir"

"Emperyalist oyunun son halkasını bozma aşamasındayız" diyen Erdoğan, son yarım asırdır yaşanan acılara dur deme vaktinin geldiğini söyledi:

“Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz. Yarım asırdır bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını bozma aşamasındayız. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Bölgemizde ve dünyada birliğini beraberliğini kaybeden acıları yaşayanları siz de görüyorsunuz.

Vatanına sahip çıkmayanları görüyorsunuz. Ülkesinin ve insanının üzerine titremeyenlerin akıbetini sizler de takip ediyorsunuz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi ne size ne bize iyilik yapmak değil.

Bir asır önce nasıl sırt sırta verip ülkemizi kurtarmış ve Cumhuriyet'imizi kurmuşsak şimdi de omuz omuza verip Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. 81 vilayetimizin her biri gibi Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır da öksüz kalır. Son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir, yeni şeyler söyleme vaktidir"

"Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık"

Türkiye'nin kalkınması için kullanılması gereken 100 milyarlarca doları terörle mücadele için kullandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün güç kaybına uğradığından şöyle bahsetti:

"Türkiye’nin uzunca bir geçmişe sahip terörle mücadelesi tarihimizin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini almıştır. Binlerce şehit verdik. Attığımız her adımın şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettikleri ülkemizin geleceğini güvence altına almak istememizden kimsenin şüphesi olmasın. Kandırılarak dağa çıkarılan 10 binlerce insanın evladı hayatını kaybetti. 5 yıldır evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin yaşadıklarını da çok iyi biliyoruz.

Ülkemizin kalkınması için kullanmamız gereken 100 milyarlarca doları terörün önünü kesmek için kullandık. Vesayet karşısında sivil siyaseti güçlendiremedik. Rahmetli Özal’dan beri terör mücadelesini bitirmek için farklı yöntemlere başvurulmuştur.

Biz de terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık. Ancak karşımızdaki yapı bu ülkenin ve bu milletin değil bölgesel ve küresel güçlerin sesine kulak verdiği için bu çabalar sonuç vermedi. Biz ne yapması gerekiyorsa fazlasını yaptık ama bu iyi niyetli çabalarımızın cevabını ilçelerimize kazılan çukurlarla aldık.

O hainlerin hepsini açtıkları çukurlara gömdük ama tarihi bir fırsatın önüne geçilmesine engel olamadık. Diğer ülkelerdeki terör unsurlarını da sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı. Suriye’de örgütün bölgesel hevesi kursağında kaldı."

"Bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu değil"

Terörü bitirmek için yeni bir fırsat açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahları kayıtsız şartsız teslim etmesi gerektiğinden şöyle bahsetti:

“Biz siyasetimizle ve bölgemizde yaşanan kritik bazı gelişmeler sonrasında terör belasını bitirmek için yeni bir fırsatı açtık. Bunun heba edilmesini doğru bulmuyoruz. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, bölücü örgütün baskısıyla bir Türkiye partisi olması imkanı bulmayanların siyasete Türkiye partisi olarak girmesine fırsat verilmesi.

Tüm boyutları ve unsurları ile ebediyen tarihe gömmek istiyoruz. Bu büyük ve güçlü Türkiye önündeki en son engellerden birinin devreden çıkarılmasıdır. Bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Son 22 yılda gerçekleşen birçok reform ile ülkemizin asırlık sorunları birer birer ortadan kaldırılmıştır.

22 sene önce konuşulamayan nice hakkı attığımız adımlarla ülkemize kazandırdık. 85 milyon vatandaşımızın her biri hak ve özgürlük reformlarından istifade etmiştir. Eksiklikler varsa bu hepimizin ortak meselesidir ve çözümü için hep birlikte çalışacağız."

"Yılın ikinci yarısında ekonomik sıkıntıları geride bırakacağız"

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Erdoğan, bu sıkıntıların 2025 yılının ikinci yarısından sonra geride kalacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt ile Türkün arasına ayrımcılık sokanın hem Kürdün hem Türkün en çok da Müslümanın düşmanı olduğunu da belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Son dönemdeki ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakacağız. Ülkemizin kuzeyi ve güneyi cayır cayır yanarken bu ateşi Türkiye’ye sıçratma planları yapanların bu planını bozmaya niyetliyiz.

Burada bugün bu ülkede belli bir dönem hepimiz baskı gördük, zulüm gördük, ayrımcılık gördük. Bizden sizden diye bizi birbirimizden ayırdılar. Bizim ayrımız gayrımız olmadı. Biz hep beraberdik bin yıl boyunca bu topraklarda kardeşçe yaşadık.

Irkçılık kendisine oksijen bulamadı. Bizler aynı kıbleye dönüyoruz, aynı kitabı okuyoruz, aynı peygamberin yolunda yürüyoruz. Bizler birlikte medeniyetimizi inşa ettik.

Kürt ile Türkün arasına ayrımcılık sokan hem Kürdün hem Türkün, en çok da Müslümanın düşmanıdır. Sıkıştıkları için Gazze’de soykırım yapan Siyonistlere adeta yalvarıyorlar, bu milleti kimse Siyonistlerin kapısında kul köle yapamaz. Bunların derdi Kürtler, Araplar, Türkler değil; bunların derdi başka. Onun için bunlara hep birlikte el ele vererek karşılık vereceğiz.

Terör örgütü aradan çıkınca tarih boyunca olduğu gibi muhabbetle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı kardeşlik coğrafyası yapacağız. Bu memleket bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu devlet bizim. Ezan-ı Muhammediler bizim, geçmişimiz ortak geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Dayatmalara eyvallah yok, eski Türkiye eskide kaldı. Milletinin tüm fertleriyle bir ve beraber olan ülke içinde ve dışında zulme dur diyen bir Türkiye var. Elde edilen zaferin terörle kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Irak ve Suriye’de terör bittiğinde bu coğrafyanın yüzü bir başka gülecek. Diyarbakır’dan terörle arasına mesafe koymasını bekliyoruz."