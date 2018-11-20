Erdoğan: Yolunu şaşıranı ya ıslah ya tasfiye edeceğiz

20 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim ki 'ben aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyor hatta gidip kendine başka mecralar arıyorsa o kişi zaten hiçbir zaman AK Parti'li olamamıştır. Her kim ki 'benim istediğim kişi aday gösterilmedi' diye benzer tavırlara giriyorsa, zaten yanlış yerdedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Doğrudan milletin kendisine hakaret eden CHP kafası 31 Mart'ta hak ettiği dersi bir kez daha sandıkta alacaktır. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gidecekler. Kaybettikleri mevzileri kazanmak için yeni taktikler üretecek kabiliyeti olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyor. Gece gündüz çalışacağız. Noksanlarımız varsa tamamlayacağız. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz" diye konuştu.

"Bunlar içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı akademisyenlerin Gezi eylemleriyle ilgili gözaltına alınmasına yönelik Batı'dan gelen tepkilere yanıt verdi. Erdoğan, "Türkiye'de bu işlerin finansörü durumunda olanlar var. Bunlar içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun?" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu: Gezi olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumundaki şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi akademisyenler de var. Bunlar geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler Batı dünyası açıklamalar yapılıyor. Türkiye'de de bu işlerin finansörü durumunda olanlar var. Bunlar içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun?

Dün TürkAkım hattının Karadeniz'den ülkemize ulaşması törenine katıldık. Konuşacaksak bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız yok mu? Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna böyle bri yatırım gerçekleşiyor. Ülkemize yeni bir doğalgaz imkanı oluyor. Bu gündeminizde değil. Gündemlerinde hala biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız bu var. Ülkemizi bölemeyeceksiniz böyle bilin.